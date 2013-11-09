Двух красноярцев поймали при получении писем с наркотиками

Красноярские таможенники помогли ФСБ поймать двух любителей ЛСД.

Как пояснили в пресс-службе, при осмотре международных почтовых конвертов, сотрудники таможни обнаружили в двух из них наркотики. В письмах находились прозрачные пакеты в которые отправитель вложил разлинованные листы бумаги и рисунками и перфорацией. Эксперты выяснили, что каждую бумажку перед отправкой пропитали наркотиком — d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25). В одном из конвертов было 0,019 граммов вещества, а во втором — 0,015 граммов. В обоих случаях партия относится к крупному размеру.

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Пакеты передали на почту и там сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Красноярской таможни и УФСБ России по краю задержали получателей. Один из них, 38-летний красноярец, уже знаком сотрудникам правоохранительных органов. В октябре он получал аналогичные письма и в его отношении возбудили два уголовных дела. Теперь мужчине придется отвечать за три эпизода попытки контрабанды наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Второй любитель ЛСД попался в первый раз. Оба красноярца пояснили, что наркотик заказали через интернет.

Им грозит наказание — до 20 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.