Красноярец убил наркодилера за гибель дочери: суд назначил наказание ниже низшего предела

58-летнего жителя Красноярска осудили к 3 годам колонии за убийство наркодилера, по вине которого умерла единственная дочь мужчины. За преступление ему грозило от 6 до 15 лет лишения свободы, но суд назначил наказание ниже низшего предела.

Трагедия произошла в апреле этого года в семье рабочего, который жил в секционной квартире в Октябрьском районе Красноярска. Его единственная дочь, заперлась в ванной и не открывала дверь. Когда ее выломали, оказалось, что девушка находится в тяжелом наркотическом опьянении. Врачи скорой помощи спасли ей жизнь, но на следующий день ситуация повторилась. В этот раз откачать девушку уже не удалось.

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По данным прокуратуры, у нее остался маленький ребенок, а отец девушки тяжело переживал ее смерть. В этот же день он узнал, что наркотики дочери продал сосед. Находясь под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации, мужчина взял нож и убил предполагаемого наркосбытчика одним ударом, попав прямо в сердце.

«Прибывшие на место полицейские обнаружили в одной из комнат труп погибшей от наркотиков молодой женщины, а в другой — труп мужчины, который, по словам соседей, реализовал ей смертоносное зелье. Отца, потерявшего дочь, задержали за убийство соседа. Суд после тщательного исследования документов пришел к обоснованному выводу, что осужденный не нуждается в применении мер медицинского характера, и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление. Вместе с тем, суд первой инстанции усмотрел возможность назначить осужденному наказание с применением ст. 64 УК РФ — ниже низшего предела, определив 3 года лишения свободы», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.