Ученикам красноярской гимназии разрешили раскрасить стены

В красноярской гимназии № 1 «Универс» (ул. Корнеева, 50) ученикам разрешили разрисовать стены. Так подростки реализуют проект «Внутреннее пространство Старой школы», сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

Ученики гимназической лаборатории архитектуры и дизайна самостоятельно разработали проект общественных пространств. На реализацию идеи «Рыбаков фонд» выделил детям грант в размере 1 млн рублей.

По задумке старшеклассников, в гимназии появится мультифункциональное пространство для работы и отдыха с индивидуальными рабочими местами, книжными стеллажами-выставками. Благодаря ученикам гимназии в Красноярске появится образец обустройства внутреннего пространства с понятной и удобной навигацией, в котором будут сочетаться современный авторский дизайн, доступность и функциональность.

Школьные дизайнеры уже приступили к ремонту, подготовили холл к покраске и установке новой мебели. Ребята используют особые техники оформления, а основными цветами обновлённых помещений гимназии станут красный и серый. В холлах появятся, например, большая фотогалерея, художественная инсталляция «Ответ Поздееву», стена «География поступлений» — на большой карте будут отмечены города и страны, названия учебных заведений, в которых получают образования выпускники гимназии.

Старшеклассники также решили превратить обычную стену в гигантскую грифельную доску, на которой можно будет писать мелом, например, даты предстоящих школьных мероприятий. Особая роль отводится местам для индивидуальной работы и общения школьников. Так, вместо обычных ученических парт в холлах появятся столы-подоконники.

В красноярских школах обновляется образовательная среда. Основная задача — создать возможности для занятий творчеством, спортом и научно-технической деятельностью, обеспечить комфортные условия для работы педагогов. При модернизации инфраструктуры используются нестандартные решения. Например, сейчас в учреждениях проходит «инвентаризация» — собираются примеры необычных идей оформления школьного пространства. Примечательно, что зачастую инициативы педагогов и детей по улучшению школ не требуют больших финансовых затрат. Особое место в направлении инфраструктурных изменений занимает обеспечение доступного образования для детей с повышенными потребностями.