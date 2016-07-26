«Бездомный полк»: красноярские дольщики устроили автопробег по городу

Дольщики дома с ул. Грунтовая, 28а в знак протеста устроили автопробег по Красноярску. Об этом Newslab.ru рассказал представитель инициативной группы Дмитрий Пермяков.

На улицы выехала колонна из девяти автомобилей, обклеенных протестными лозунгами: «Бездомный полк — Грунтовая, 28а», «Красноярск — столица обманутых дольщиков» и т. п.

«Этой акцией мы хотели напомнить о себе властям, — говорит Пермяков, — ведь сессия Законодательного Собрания Красноярского края не за горами и закон (о поддержке дольщиков — прим.ред.) надо принимать как можно скорей».

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Начался пробег собственно от злополучного дома, в котором его участнки и не могут дождаться квартир. Конечной его точкой должно было стать здание ЗС. Однако сотрудники ГИБДД остановили движение колонны — оказалось, что подобные действия приравниваются к несанкционированному митингу.

«В итоге нас просто попросили не ехать организованно, — рассказывает Пермяков, — и мы разъехались, но продолжили движение к Заксобранию».

После достижения этой точки, и пары кругов вокруг здания, участники пробега поехали по своим делам. Но снимать лозунги не стали.

Завтра, по словам Пермякова, подобную же акцию будут проводить долевые инвесторы строительства другого дома — какого именно он не смог уточнить.

Напомним, что в середине июля 2017 года именно дольщики с Грунтовой, 28а первыми в этом году в знак протеста разбили у своего дома палаточный лагерь, который сняли только в начале сентября. Однако уже через пару недель их примеру последовали обманутые дольщики комплекса «Нойланд-Черемушки» (ул. Шевченко), поставившие палатки прямо напротив здания правительства Красноярского края. Позже к ним присоединились и другие пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков.