Сергей Ерёмин предложил оплачивать ремонт дорог поэтапно

Глава Красноярска предложил поменять установленную предшественником схему оплаты за дорожный ремонт.

Сергей Ерёмин пояснил, что предложенная Эдхамом Акбулатовым система отложенной оплаты работ по ремонту невыгодна для строителей — для выполнения обязательств они вынуждены брать кредиты.

«Объекты достаточно тяжелые, стоимость их порядка 200 млн рублей. Подрядчик должен взять всю эту ношу на свои плечи. Это, соответственно, кредитные обязательства. Их не каждый подрядчик в этой экономической ситуации способен тащить. Поэтому здесь будем пересматривать механизм, чтобы подрядчика не сдерживать», — отметил глава города.

Сергей Ерёмин пояснил, что самой удобной схемой для всех должна стать поэтапная оплата.