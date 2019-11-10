Бывший кинотеатр «Родина» станет Домом дружбы народов (видео)

Александр Усс пообещал передать заброшенное здание бывшего кинотеатра Дому дружбы народов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс на встрече с лидерами национально-культурных объединений региона пообещал передать им бывший кинотеатр «Родина». Там разместится Дом дружбы народов — многофункциональный общественный центр, включающий библиотеку, музей и большое количество рабочих и творческих пространств. Предварительный проект реконструкции здания уже готов. Как сообщил заместитель руководителя администрации Губернатора края Сергей Ладыженко, обновленный кинотеатр обретет хозяина в следующем году. Мозаику на фасаде при реконструкции обещают сохранить.



«Красноярск должен быть городом, в котором через какое-то количество лет окраины будут сведены к минимуму. Мы должны иметь образцы хорошего благоустройства во всех частях города. Правый берег, заслуженный правый берег, всё-таки должен быть красивым. И избавляться от каких-то плохих последствий индустриальной деятельности. Но быть просто эстетически привлекательным. В этом смысле создание вот такого центра именно на правом берегу, я думаю, будет очень нужным для того, чтобы наш Красноярск стал чище, светлее и привлекательнее», — отметил Александр Усс.

Дом дружбы народов Красноярского края создали в 2015 году. Сейчас организация арендует помещение в бизнес-центре на ул. Молокова. В пресс-службе правительства отметили, что основная цель его деятельности — сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в регионе, их традиций, обычаев, языков, приобщение населения к культурным ценностям народов, оказание содействия в социальной и культурной адаптации мигрантов. Организация проводит концерты, семинары, круглые столы и встречи с соотечественниками.