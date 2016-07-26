Александр Усс обновил президиум Губернаторского совета

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел ротацию членов президиума Губернаторского совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«В последние годы работа совета была фактически свернута, — говорят в руководстве региона, — теперь же его деятельность будет существенно активизирована в рамках утвержденных полномочий».

В обновленный президиум вошли 12 глав городских округов и муниципальных районов края.

Основной функцией Губернаторского совета является содействие реализации полномочий губернатора края по вопросам обеспечения в регионе согласованного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Первое заседание совета в новом составе пройдет в декабре 2017 года.