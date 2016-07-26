Александр Усс обновил президиум Губернаторского совета

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел ротацию членов президиума Губернаторского совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
«В последние годы работа совета была фактически свернута, — говорят в руководстве региона, — теперь же его деятельность будет существенно активизирована в рамках утвержденных полномочий».
В обновленный президиум вошли 12 глав городских округов и муниципальных районов края.
- глава Иланского района Ольга Альхименко;
- глава Енисейска Игорь Антипов;
- глава Ачинска Илай Ахметов;
- глава Дзержинского района Дмитрий Ашаев;
- глава Большемуртинского района Валерий Вернер;
- глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов;
- глава Курагинского района Владимир Дутченко;
- глава Красноярска Сергей Ерёмин;
- глава Шарыповского района Геннадий Качаев;
- глава Железногорска Вадим Медведев;
- глава Минусинска Дмитрий Меркулов;
- глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко.
Основной функцией Губернаторского совета является содействие реализации полномочий губернатора края по вопросам обеспечения в регионе согласованного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Первое заседание совета в новом составе пройдет в декабре 2017 года.
И.о. губернатора Красноярского края
Глава Енисейска
Мэр Ачинска
Глава Дзержинского района Красноярского края, председатель районного Совета депутатов
Глава Большемуртинского района
Глава Северо-Енисейского района Красноярского края
Мэр Красноярска
Глава Шарыповского района
Глава ЗАТО Железногорск
Глава Минусинска
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