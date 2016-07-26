>
>
Александр Усс обновил президиум Губернаторского совета
Новости
/
Политика
,
В Красноярском крае

Александр Усс обновил президиум Губернаторского совета

10 ноября 12:55
0

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел ротацию членов президиума Губернаторского совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

«В последние годы работа совета была фактически свернута, — говорят в руководстве региона, — теперь же его деятельность будет существенно активизирована в рамках утвержденных полномочий».

В обновленный президиум вошли 12 глав городских округов и муниципальных районов края.

Основной функцией Губернаторского совета является содействие реализации полномочий губернатора края по вопросам обеспечения в регионе согласованного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Первое заседание совета в новом составе пройдет в декабре 2017 года.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Ашаев Дмитрий Николаевич
Ашаев Дмитрий Николаевич
Глава Дзержинского района Красноярского края, председатель районного Совета депутатов
Вернер Валерий Владимирович
Вернер Валерий Владимирович
Глава Большемуртинского района
Гайнутдинов Ишмурат Минзаляевич
Гайнутдинов Ишмурат Минзаляевич
Глава Северо-Енисейского района Красноярского края
Качаев Геннадий Викторович
Качаев Геннадий Викторович
Глава Шарыповского района
Медведев Вадим Викторович
Медведев Вадим Викторович
Глава ЗАТО Железногорск

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать