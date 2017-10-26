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Одиннадцать советников Александра Усса будут работать бесплатно
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Одиннадцать советников Александра Усса будут работать бесплатно

26 октября 16:48
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс назначил еще 11 внештатных советников. На официальном сайте краевого правительства опубликовали распоряжение о назначении внештатных советников.

Внештатными сотрудниками главы региона стали Павел Федирко, Владимир Долгих, Дмитрий Миндиашвили, Александр Коропачинский, Анатолий Самков, Борис Золотарев, Тамара Машкина, Вадим Зинченко, Валерий Казаков, Анатолий Матюшенко, Борис Маштаков. Они будут помогать Александру Уссу решать вопросы государственного управления, строительства, здравоохранения, спорта и других сфер.

Платить заработную плату им не будут — все советники будут работать на безвозмездной основе.

Напомним, врио губернатора назначил двух советников — Антона Натарова и Марину Добровольскую. Они будут курировать подготовку к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске и празднованию 400-летия Енисейска, а также вопросы социальной защищенности граждан.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Федирко Павел Стефанович
Федирко Павел Стефанович
Бывший советник губернатора Красноярского края, бывший первый секретарь Красноярского крайкома КПСС
Долгих Владимир Иванович
Долгих Владимир Иванович
Член Совета Федерации ФС РФ
Миндиашвили Дмитрий Георгиевич
Миндиашвили Дмитрий Георгиевич
Тренер по борьбе высшей категории, почетный гражданин Красноярска
Коропачинский Александр Игоревич
Коропачинский Александр Игоревич
Президент «Союза строителей Красноярского края», генеральный директор «СМ.СИТИ»
Самков Анатолий Петрович
Самков Анатолий Петрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, Глава Совета ветеранов Красноярского края
Золотарев Борис Николаевич
Золотарев Борис Николаевич
Бывший губернатор Эвенкии
Машкина Тамара Ивановна
Машкина Тамара Ивановна
Руководитель региональной комиссии по по вопросам помилования
Матюшенко Анатолий Иванович
Матюшенко Анатолий Иванович
Экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Маштаков Борис Павлович
Маштаков Борис Павлович
Советник губернатора Красноярского края, экс-главный врач Красноярской краевой клинической больницы

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