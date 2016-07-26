Усс назначил нового главу представительства Красноярского края при правительстве РФ

Врио губернатора Александр Усс своим распоряжением сменил руководителя постоянного представительства Красноярского края при правительстве Российской Федерации.

Согласно документу, от должности освобождена Елена Шамахова. С 8 ноября место займет Андрей Вольф.

Вольфу 55 лет, много лет он работал в машиностроении, возглавлял завод «Краслесмаш».

В течение года (2011-2012) был министром инвестиций и инноваций Красноярского края.

Елена Шамахова пробыла на своем посту чуть более трех месяцев — бывший губернатор Толоконский назначил её 1 августа 2017 года. Уже 7 ноября 2017 года врио губернатора Александр Усс отправил её в отставку.

Представительство при правительстве РФ является органом исполнительной власти Красноярского края, который представляет интересы региона в федеральных структурах власти.