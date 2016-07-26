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Красноярских студентов и учёных приглашают в школу «Навигатор инноватора» от Фонда «Сколково»
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Красноярских студентов и учёных приглашают в школу «Навигатор инноватора» от Фонда «Сколково»

10 ноября 15:39
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Открыт приём заявок на участие в школе «Навигатор инноватора» Открытого университета Сколково (ОтУС). Она пройдёт в Красноярске с 28 ноября по 1 декабря.

Школа «Навигатор инноватора» создана для лидеров и участников научно-технологических проектов, а также студентов и молодых учёных, которые ведут исследования по направлениям: информационные технологии, космические технологии и телекоммуникации, промышленный интернет, передовые производственные технологии, ядерные технологии и др.

Фото: КРИТБИ

Интенсивная образовательная программа школы поможет участникам коммерциализировать результаты своей научной деятельности, дать навигацию по возможностям для создания и развития стартапов.

С участниками будут работать приглашенные спикеры и эксперты. В их числе лидеры технологических стартапов, представители институтов развития и университетов, технологические визионеры, выпускники и партнеры ОтУС.

Они расскажут о стадиях работы с технологическим проектом. Как происходит разработка продукта, определение рынка и потребителей, презентация продукта и защита интеллектуальной собственности.

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Организаторами «Навигатора инноватора» в Красноярске являются Сибирский федеральный университет и Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор. Постоянным партнером школы «Навигатор инноватора» выступает Фонд содействия инновациям.

Добавим, Открытый университет Сколково — программа Фонда «Сколково», созданная специально для привлечения и интеграции студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями в инновационную экосистему России.

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