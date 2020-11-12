В Красноярске ищут водителя «четверки», сбившего ребенка на переходе

В Красноярске ищут водителя, сбившего девочку на проспекте Ботанический в Красноярске.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Красноярска, около 20.00 11 ноября на проспекте Ботанический водитель сбил девочку 13 лет, переходившую дорогу, предположительно — по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара девочку отбросило в сторону на несколько метров.

По словам очевидцев, сбившая ребенка машина — ВАЗ-2104 светлого цвета, номеров запомнить не удалось. Водитель уехал с места происшествия, оставив ребенка на дороге.

Пострадавшую оставили в больницу, её жизни ничего не угрожает. В настоящее время идет расследование ДТП, полицейские ищут виновника аварии.