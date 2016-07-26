В центре Красноярска автоледи чуть не сбила ребенка на переходе (видео)

В социальной сети появилось видео аварии на ул. Парижской Коммуны, которую устроила молодая женщина-водитель.

По данным дорожной полиции, ДТП произошло около 12:40 в понедельник, 6 ноября на перекрестке ул. Парижской Коммуны и пр. Мира. Виновником аварии стали 26-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai. На запрещающий сигнал светофора она выехала на перекресток, где столкнулась с Opel Astra. После этого кроссовер откинуло на пешеходный переход, по которому в этот момент шла мама с ребенком. Мальчик чуть опередил женщину, но, увидев несущийся на него автомобиль, успел отскочить обратно.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в аварии пострадала только водитель Nissan Qashqai. Ей на месте оказали разовую медицинскую помощь. По данным полиции женщина была трезва, к административной ответственности раньше не привлекалась.