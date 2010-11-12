В Минусинске по горячим следам раскрыли убийство в кафе

В Минусинске по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в одном из кафе города обнаружено тело 33-летнего местного жителя. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, после распития спиртных напитков между тремя мужчинами, двое из которых были ранее знакомы, произошел конфликт. В результате один из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое других скрылись с места происшествия.

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Как сообщили в МО МВД России «Минусинский», в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 21 и 26-летние местные жители.

Следственными органами ГСУ СК России по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.