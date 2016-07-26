Красноярца осудили за убийство ребенка и поджог квартиры с ранеными людьми

Красноярский краевой суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Красноярска. Его осудили за убийство 14-летней девочки и покушение на жизнь ещё троих человек. Дело рассматривали с коллегией присяжных, которые сочли преступника не заслуживающим снисхождения.

Как рассказали в краевой прокуратуре, в декабре 2016 года 46-летний Князев С. А. освободился из тюрьмы, где он провел 9 лет за различные преступления. 25 декабря он пришел в гости, где со своей знакомой и ее приятельницей до глубокой ночи распивал спиртное. В квартире также находились двое детей хозяйки: 14-летняя девочка и 11-летний мальчик-инвалид. Во время застолья знакомая приревновала мужчину, вспыхнул конфликт. 39-летняя хозяйка квартиры вступилась за подругу, из-за чего гость разозлился ещё сильнее.

Мужчина остался и дождался, пока все уснут. После этого он взял кухонный нож и не меньше 13 раз ударил им спящую хозяйку квартиры. От шума проснулась дочь хозяйки, которая просила не убивать их с матерью. Мужчина бросился на нее и дважды ударил ножом, из-за чего девочка умерла.

Вторую женщину, которая тоже проснулась от шума, он ударил по голове пустой стеклянной бутылкой. Желая скрыть преступление, мужчина поджег квартиру, чтобы оставшиеся в ней женщины и мальчик-инвалид сгорели заживо. Он убедился, что огонь не погаснет, после чего забрал сотовые телефоны пострадавших и сбежал. Отметим, квартира находилась на 3 этаже 5-этажного газифицированного дома, из-за действий мужчины могли пострадать все жильцы.

Знакомая Князева С. А. очнулась от крика ребенка и попыталась самостоятельно потушить огонь, но не смогла. Она выбежала на лестничную площадку, ее раненая подруга сумела выбраться из квартиры, а мальчик, испугавшись, спрятался на кухне под столом. Разбуженные соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь в квартире и эвакуировали женщин и ребенка.

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Полицейские в течение суток задержали Князева. Мужчина просил, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных. Во время заседаний он категорически отрицал свою причастность к совершенным преступлениям.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей его признали виновным и не заслуживающим снисхождения. Мужчине назначили 22 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, первые 10 лет он проведет в тюрьме.