Педофила и убийцу приемной дочери осудили к 18 годам колонии

Прокуратура Красноярского края поддержала обвинение по делу об убийстве и изнасиловании 5-летней девочки приемным отцом. Накануне краевой суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.

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По данным прокуратуры, 2 августа 2016 молодые супруги из Нижнеингашского района, которые уже имели двоих малолетних детей, взяли на воспитание 5-летнюю девочку и ее брата. А через месяц 24-летний глава семейства совершил в отношении приемной дочери насильственные действия сексуального характера. После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес ей более 50 смертельных ударов по голове и телу. Ранее сообщалось, что мужчина жестоко избил девочку за то, что она обмочилась в кровати.

«Жена мужчины объяснила, что не видела, как он бил ребенка. Подсудимый вину признал частично, объяснив, что в его действиях не было желания убить ребенка, он просто хотел наказать девочку», — пояснили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

После освобождения из колонии мужчина 1,5 года будет ограничен в свободе. Кроме того, ему предстоит выплатить 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Потерпевшим по делу признан родной брат убитой девочки. После преступления мальчика изъяли из этой семьи и передали на воспитание в другую.