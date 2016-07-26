«Сожженние» бизнесмена в лесу под Красноярском оказалось инсценировкой

Следователи признались, что убийство предпринимателя, которое «расследовали» сотрудники правоохранительных органов, оказалось инсценировкой. Таким образом полицейские пытались поймать организатора заказного убийства.

Сообщения о том, что в лесу под Красноярском нашли сожженное тело 42-летнего мужчины появились 2 ноября. Следователи сообщили, что бизнесмена-строителя похитили вместе с машиной из двора дома по адресу ул. Дубровинского, 106. Известно, что ранее мужчина был судим за разбой и бандитизм. Председатель общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков сделал громкое заявление, обвинив в смерти своего знакомого другого бизнесмена, который, якобы, контролирует незаконную торговлю алкоголем в Сибири.

Сегодня стало известно, что бывший разбойник жив, а полицейские задержали человека, который заказал его убийство. В следственном управлении рассказали, что это был акт мести за преступление, наказание за которое мужчина отбывал 18 лет в колонии.

«По предварительной версии следствия, в 1999 году в Красноярске было совершено разбойное нападение на молодую семью, в результате которого глава семьи был убит. По подозрению в убийстве молодого человека был задержан его друг детства, который был признан виновным в организации разбойного нападения и бандитизме и приговорен к 21 году лишения свободы. Отец убитого юноши не смог смирится с потерей сына», — отметили в следственном управлении.

В апреле этого года злоумышленник вышел на свободу и занялся бизнесом. Узнав об этом, 64-летний мужчина предложил своему знакомому миллион за организацию убийства. Получив 200 тыс. рублей, мужчина нашел исполнителей убийства, но мужчины обратились в полицию. Результаты инсценировки продемонстрировали заказчику, после чего его задержали.