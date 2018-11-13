«Облачно и тепло»: красноярцев ждет переменчивая погода

В Красноярске на этой неделе погода будет переменчивой. По данным Гидрометцентра, днем в понедельник и вторник в городе ожидается −8 °C, ночью будет −12 ... −16 °C. Днем в среду существенно похолодает: столбики термометров покажут −14 °C, ночью ожидается −17°C.

Самой холодной станет ночь четверга, когда температура воздуха опустится до −21 °C. Днем в четверг ожидается −13 °C. Резко потеплеет в городе в пятницу — столбики термометров днем покажут всего −3 °C, ночью — −17 °C.

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Выходные порадуют красноярцев теплом: днем в субботу ожидается 0 °C, а в воскресенье синоптики и вовсе обещают + 2 °C. Ночные температуры на выходных также будут комфортными: −6 ... −7 °C.

В течение рабочей недели в городе будет переменная облачность, в понедельник и вторник пройдет небольшой снег. Осадки не ожидаются в среду и четверг, а в конце недели синоптики обещают, что в городе будет облачно и выпадут небольшие осадки.