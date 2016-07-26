Улицу Академика Киренского откроют не раньше 1 декабря

Подземный переход на ул. Академика Киренского до сих пор не могут построить. В администрации Красноярска сообщили, что перекрытие продлили до 1 декабря.

Участок улицы в районе дома № 71 на ул. Академика Киренского перекрыли еще в начале сентября — рабочие обещали быстро проложить под улицей тоннель будущего подземного перехода и открыть движение. В конце октября представители КрУДор заявили, что из-за проливных дождей работы затягиваются. В мэрии обещали, что работы завершатся сегодня, 10 ноября. Но сроки снова перенесли.

«Работы проводит ООО УСК „Сибиряк“. Срок перекрытия продлен до 20:00 1 декабря. Полностью закрытой для движения транспорта остается ул. Академика Киренского на участке от ул. Пролетарская до ул. Михаила Годенко», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии напомнили, что автомобилистам сейчас запрещено поворачивать направо с ул. Копылова на ул. Академика Киренского в районе дома № 142 по ул. Копылова, а также с ул. Копылова на ул. Академика Киренского в районе дома № 67 по ул. Академика Киренского.

Кроме этого, сохраняется одностороннее движение на участках:

по ул. Академика Киренского от ул. Пролетарская до ул. Копылова;

по ул. Пролетарская от ул. Партизанская до ул. Академика Киренского;

по ул. Корнеева от ул. Красной Армии до ул. Копылова.