Со станции Красноярской магистрали отправили 6,4 млн тонн грузов

В октябре 2017 года промышленные предприятия Красноярского края и Хакасии отправили со станций Красноярской магистрали более 6,4 млн тонн различных грузов. Это на 3,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Красноярской железной дорогой погружено:

угля — 3,8 млн тонн (+6,2 % к аналогичному периоду 2016 года);

цветной руды — 513 тыс. тонн (+5,8 %);

лесных грузов — 283,2 тыс. тонн (+6,2 %);

цветных металлов — 141,4 тыс. тонн (+6,8 %);

строительных грузов — 121,4 тыс. тонн (+12,9 %);

нефти — 1 млн тонн (-1,1 %);

промсырья — 59,6 тыс. тонн (-12,3 %);

железной руды — 44,7 тыс. тонн (-47,4 %);

цемента — 38,4 тыс. тонн (-36,5 %).

Всего за 10 месяцев 2017 года погрузка на КрасЖД достигла 64,2 млн тонн грузов. Это на 6,2 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Грузооборот за январь-октябрь 2017 года увеличился на 4,9 % и составил 102,8 млрд тонно-километров