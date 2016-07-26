На железнодорожных станциях Красноярского края и Хакасии появились скульптуры и арт-объекты

В честь 180-летия железных дорог России привокзальные площади 20 станций Красноярской железной дороги украсили оригинальные скульптуры и арт-объекты.

«Железные дороги являются визитной карточкой нашей страны. Нам очень важно, чтобы у пассажиров осталось хорошее впечатление от путешествия по Красноярской магистрали и от встречи с городами и поселками Сибири, и мы стремимся к тому, чтобы вид из окна поезда радовал наших гостей. Поэтому в 2017 году наши службы объединили усилия и реализовали творческий проект, посвященный 180-летию железных дорог. Он призван сделать каждую станцию, даже самую маленькую, эстетичной и неповторимой», — говорит начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт.

В рамках юбилейного проекта КрасЖД на станции Чернореченская появилась композиция «Присядь на дорожку». Она воссоздает атмосферу вокзалов прошлого столетия, когда пассажиры путешествовали с деревянными дорожными чемоданами, а о прибытии поездов извещал специальный колокол. Композицию дополняют изящный фонарь в стиле ретро и кованая скамейка.

На привокзальной площади Уяра установлен сказочный паровоз ажурной ковки. Он уже завоевал любовь жителей города, которые с удовольствием фотографируются в его кабине.

Новый арт-объект украсил и территорию железнодорожного вокзала Ачинска. Здесь появилась лавочка для влюбленных. Покой влюбленных охраняет человек-фонарь, в руке он держит раскрытый зонт, который защитит от снега и дождя.

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Ландшафтная «модернизация» прошла и на маленьких станциях. На станции Косачи появились скульптуры тетеревов-косачей, в Малой Кети и Тарутино «поселились» орлы. На Оросительной пассажиры могут сфотографироваться в прогулочном вагончике, а на станции Запань — на фоне декоративной мельницы.

Все скульптуры и арт-объекты разработаны, изготовлены и установлены специалистами подразделений Красноярской железной дороги. В рамках проекта прошло и благоустройство привокзальных территорий малых станций.