Немолодой лесосибирец поджег свою 28-летнюю жену

В Лесосибирске задержали мужчину, который пытался сжечь свою жену. Гражданские супруги поссорились из-за ревности.

Как рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, 11 ноября около 10 вечера супруги находились дома. 53-летний мужчина приревновал свою 28-летнюю сожительницу, в разгаре ссоры он облил ее горючей жидкостью и поджег.

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Женщину получила 50% ожогов тела, ее доставили в больницу Лесосибирска. Следователи уточнили, что пострадавшая осталась жива.

Лесосибирца задержали, за покушение на убийство супруги на него завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.