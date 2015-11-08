Жители Стрелки не дождались нового жилья после пожара (видео)

Жители лесосибирского поселка Стрелка, пострадавшие в майских пожарах 2017 года, жалуются на качество новых домов. Об этом Newslab.ru рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Евгений Черных.

По его словам, основное, что не устраивает лесосибирцев — это плохое качество строительных работ и использованных материалов.

«Во многих домах текут потолки, стоит сырость, из-за чего по стенам уже сейчас пошел грибок», – рассказывает Черных.

Жители поселка уверены, что все это – следствие недостаточной квалификации строителей.

Добавляет проблем и то, что далеко не все дома в Стрелке сданы. И это несмотря на обещание Виктора Толоконского в бытность его губернатором края закончить все работы до конца сентября. Затем срок еще раз переносили на 10 октября.

Напомним, что своих домов в Стрелке сейчас дожидается 41 семья, чье жилье и имущество сгорели в мае этого года.