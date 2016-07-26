Красноярцев предупреждают о вспышке внебольничной пневмонии

В Красноярском крае увеличилось количество больных пневмонией.

Как пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора, в Красноярском крае с начала года зарегистрировали 484 случая заболевания внебольничной пневмонией. При этом контрольный уровень заболеваемости пока не превышен. О болезни Роспотребнадзор уже предупредил руководство учебных и дошкольных образовательных учреждений.

В пресс-службе ведомства напомнили, что пневмония — одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний. Источником инфекции может оказаться любой человек, который переносит респираторное заболевание. Передается такая болезнь воздушно-капельным путем — при чиханье, кашле, во время разговора и дыхания. Без соответствующего лечения пневмония может дать осложнение — острую дыхательную недостаточность, септический шок, воспаление плевры, сердечной мышцы или почек.

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Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что для профилактики заболевания нужно соблюдать режим труда и отдыха, полноценно питаться, укреплять сопротивляемость организма закаливанием и занятиями физкультурой. Кроме этого, лишней не будет прививка от гриппа и пневмококковой инфекции. Ее рекомендуют поставить в поликлинике по месту жительства всем социально незащищенным слоям населения и детям.

«Если ребенок или человек из группы риска заболевает, к нему нужно проявить повышенное внимание и, по возможности, госпитализировать», — пояснила главный внештатный инфекционист края Елена Тихонова.