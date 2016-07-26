Россияне стали жить дольше

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года. При этом люди стали меньше умирать от пневмонии и отравлений алкоголем. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные Росстата за девять месяцев нынешнего года, отметила она. В частности, смертность снизилась на 2,8% и составила 12,6 случая на тысячу человек, тогда как в январе-сентябре 2016 года данный показатель равнялся 12,9.

«Это означает, что в этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснила министр.

Смертность снизилась по всем основным причинам, добавила Скворцова. Самый высокий показатель связан с пневмонией — число умерших от этого заболевания уменьшилось на 19,4%. Стало меньше и смертей от случайных отравлений алкоголем — на 19,3%, от туберкулеза — на 16,9%, а также от болезней органов дыхания — на 10,7%.

К тому же, отметила министр, на протяжении всего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности: за девять месяцев он снизился на 12% и составляет 5,3 на тысячу родившихся живыми. Причем в большинстве регионов он уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам.