Красноярским аграриям представят семена от ведущего производителя России

В Агропромышленном форуме Сибири, который пройдет с 15 по 17 ноября в Красноярске, примет участие один из ведущих аграрных холдингов России «ЭкоНива». Посетителям будут предложены семена полевых культур, произведенные в одном из подразделений холдинга — компании «ЭкоНива-Семена» (Воронежская область).

Как рассказали на предприятии, сегодня производится более 45 сортов различных сельскохозяйственных культур. Специалисты выбирают лучшее из мировой и российской генетики, испытывают на собственных сортоучастках. Самые перспективные сорта размножаются и внедряются в производство.

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На форуме можно будет ознакомиться с полным ассортиментом семян и получить квалифицированные консультации по технологии выращивания, уборке, послеуборочной подработке и хранению семенных культур.

Агропромышленный форум пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Мероприятие можно посетить 15–16 ноября с 10:00 до 18:00 и 17 ноября с 10:00 до 16:00. Вход свободный.