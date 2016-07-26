Названа причина смерти двух детей из Боготола, история которых попала на федеральный канал

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности неустановленных сотрудников отдела по опеке и попечительству администрации Боготола, которые вовремя не забрали детей у пьющей матери и допустили их гибель. История семья обсуждалась 1 ноября в эфире передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

За помощью к журналистам обратилась 35-летняя женщина, которая хочет взять опекунство над племянниками 3 и 9 лет. Она пожаловалась на их пьющую мать, которая била детей и поила алкоголем. Еще двое детей этой же нерадивой матери умерли во время ее очередной попойки. Тетя детей заявила, что органы опеки не реагировали на проблему, а теперь хотят вернуть пьющей матери одного ребенка.

Сегодня следователи назвали причину гибели двух детей: девочка 1,5 месяцев и 11-месячный мальчик умерли в 2010 и 2012 году от менингококковой инфекции. В 2013 году в отношении их нерадивой матери возбуждали уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. «Только после смерти 2 детей органами по опеке и попечительству был инициирован вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении третьего ребенка», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц отдела по опеке и попечительству администрации Боготола. Им грозит до 7 лет лишения свободы.