Красноярка пожаловалась на «незаконный» сбор биопроб в детском саду

Жительница Кировского района Красноярска пожаловалась на «незаконный» сбор биоматериалов у воспитанников детского сада. В пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края попросили родителей не паниковать и порекомендовали обращаться за справками в районные поликлиники.

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Красноярка рассказала, что 30 октября в детском саду на ул. Кутузова, куда ходит ее ребенок, родителям «подсунули» для подписи документы, которые давали право взять у детей пробы на пневмококк. Бабушка мальчика подписала разрешение, но дома обратила внимание, что в документе не было никаких контактов организации, которая планировала проводить исследование.



«Бабушка утром следующего дня подошла к медсестре и сказала, что хочет расторгнуть договор и отказаться. Так наша медсестра уж так упиралась, так упиралась, говорила, что расторгнуть его нельзя, хотя там прямым текстом написано обратное, что складывалось впечатление, что ей за это хорошо заплатят, причём не по 100 рублей за человека, а гораздо больше», — предположила женщина и пообещала выяснить ситуацию в управлении образования.

Как пояснили корреспонденту Newslab.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края, документы, которые давали подписать родителям — это информированное согласие на исследование. Детей в этом и других детских садах Красноярска выборочно проверяли на пневмококковую инфекцию, чтобы определить, входят ли они в группу риска.



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Заместитель главврача детской клинической больницы № 5 Наталья Токман пояснила, что исследование проводилось совместно с красноярским медицинским университетом и носило добровольный характер — родителей никто не принуждал в нем участвовать. Для обследования специально выбирали только здоровых детей, чтобы выяснить, являются ли они носителями этого вида инфекции. Такие дети, по словам врачей, не могут передать инфекцию окружающим, но требуют к себе повышенного внимания при любой болезни — простой насморк или ОРВИ могут иметь очень серьезные последствия. Всем детям, анализы которых были положительными, поставят прививку от пневмококковой инфекции.

В краевом министерстве здравоохранения порекомендовали родителям не паниковать и, в случае сомнения, сразу обращаться в поликлинику по месту жительства. Там можно уточнить информацию обо всех медицинских манипуляциях, которые планируется провести с детьми в детском саду.

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