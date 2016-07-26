Врио губернатора Красноярского края Александр Усс предложил название для 4-го моста через Енисей. Свою версию он озвучил во время выездной инспекции по строительству дороги через Николаевку.

«Давайте мост как-то назовем, почему до сих пор не придумали название?», — возмутился Александр Усс. Врио губернатора рассказал, что сам называет мост Николаевским: «Я ничего не навязываю, но „Четвёртый мост“ — это как-то не то».

«Это строительное название», — согласился глава Красноярска Сергей Ерёмин.

«Давайте придумаем что-то хорошее. Чтобы название отражало историю этого места и уважение к людям, которые жили здесь многие десятилетия», — предложил врио губернатора.

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«Я лично, как один из жителей миллионного города, голосую за вариант „Николаевский“, а вы придумывайте конкурс», — закончил Александр Усс.

Строительство 4 моста через Енисей началось в октябре 2011 года, торжественно открыли переправу в октябре 2015-го. Планировалось, что у моста будет официальное название, красноярцам предлагали поучаствовать в голосовании. Его предлагали назвать «Волочаевским», «Николаевским» и даже «Кошкиным», однако официального названия до сих пор нет.