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«За нами гнались пацаны с отверткой!»: истории детства из Николаевки

«За нами гнались пацаны с отверткой!»: истории детства из Николаевки

Интернет-газета Newslab.ru
07.11.2017
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Сейчас снос частного сектора приобрел огромные масштабы. В угоду новому строительству исчезают целые улицы. Возможно, вскоре от исторической застройки не останется и следа. Мы решили прогуляться и посмотреть, с чем прощается Красноярск.

Дом в красноярской Николаевке

Нам повезло встретить местного жителя, готового поделиться воспоминаниями. В Николаевке Алексей провел детство и, став взрослым, поселился тоже тут. Вот что он нам рассказал:

«Именно здесь я находил новых друзей. Летние каникулы проходили на улице с утра до позднего вечера: один велосипед „Кама“ на семерых, прогулки на Енисей в поисках ящериц... И когда возвращался в городскую квартиру — неимоверно тянуло в Николаевку, к бабушке в гости, где хоть вода и туалет во дворе, но друзей намного больше, и каждый день — чей-то двор для игр».

В Николаевке сохранились здания постройки начала XX века. Вот одно из них.
Часть зданий имеет статус памятников. Вот еще одна постройка с богатым прошлым — здание городского училища на Советской, 35. Построено в 1913 году. Сейчас тут работает телекомпания «Прима».
Для старой части типична такая архитектура: дома с кирпичным первым этажом и деревянным вторым.
А этот красавец из начала прошлого века полностью кирпичный. Выглядит аутентично. Даже крышу, похоже, не переделывали.
Улица Марата. Раньше здесь был виадук через пути (новый мост сейчас стоит на соседней улице). «Старый виадук! Это связь Николаевки с внешним миром. Походы в театр, в „Агропром“, на ж/д вокзал, в военкомат... Все направления лежали через мост из металла и дерева. Этот стук досок под ногами я не забуду никогда», — вздыхает Алексей.
А это территория бывшего рынка в Николаевке (улица Пушкина). Сегодня здесь просто пустырь.

«Рядом находилось вагоноремонтное депо, где мальчишки доставали подшипники — ведь велосипед или самокат тогда был не у каждого, приходилось мастерить самим, — вспоминает Алексей. — 30 лет назад путь в депо был открыт, взрослые дядьки-работники нас не гоняли и даже подсказывали, в какой куче найти подшипники. Из них-то, а также досок и фанеры в девять лет я соорудил самокат. Кроме „охоты“ на подшипники, мы просто гуляли среди вагонов и тепловозов, иногда приносили сломанные рамы великов, и мужики из депо без проблем их заваривали».

Улица Бограда. Старинный домик переменной этажности. И опять: первый этаж кирпичный, второй — бревенчатый.
А этот забавный дом с куполом на перекрестке Советской и Парадовского сегодня занимает Госсорт (организация, которая испытывает новые сорта растений).
Улица Марата. Дом постройки 1903 года, а выглядит как новый. У кого поднимется рука снести такую красоту?
Еще один кирпичный красавчик постройки начала XX века стоит на перекрестке Марата и Либкнехта.
А этому усталому старожилу на Либкнехта, кажется, пора на покой.
Башня, похожая на часовню, на улице Гоголя. Говорят, это трансформаторная будка.
Это улица Луначарского — одна из немногих сохранившихся мощеных камнями в Красноярске.

Улицы Николаевки поднимаются ввысь — от железной дороги в Афонтову гору. По словам нашего собеседника, местной детворе это было на руку:

«Улицу Карла Маркса заасфальтировали лишь к концу 80-х (до этого она была мощена булыжниками). Уклон был крутой, и мы носились всемером на дико гремящих самодельных самокатах. Потом нас за это гоняли соседи. Зимой скучать не приходилось: заготовка дров, уборка снега, а уж стирка — и вовсе на весь день. Когда дел не было, забросив школьные рюкзаки, мы неслись кататься на санках, протирая валенки до дыр так, что из них торчали носки. Разбивали коленки и носы, на одежде висели сосульки, но мы были счастливы. А чтобы скорость была выше — поливали улицу водой. И очень расстраивались, когда утром по дороге в школу обнаруживали, что наша „горка“ присыпана песком».

Пожарная часть в преимущественно деревянной Николаевке — одна из самых нужных служб.
Кто-то любит Аню, а кто-то ищет баню... Какой городской частный сектор без общественной бани? Для тех, кто плохо ориентируется в переплетениях николаевских переулков, нарисованы вот такие указатели. Один из них кто-то ловко превратил в признание в любви.
А вот и сама баня. Она до сих пор пользуется популярностью среди местных жителей. В Николаевке это не единственная помывочная, есть и еще.
«Раньше это был 13-й магазин. Тут находилась булочная, продукты и хозтовары. Бежать сюда за хлебом нужно было с утра, пока не расхватали. Тут же бочка с квасом, который тоже продавался до обеда. С трехлитровым бидоном бабушка меня пораньше отправляла, а если кваса уже не было — шел через виадук на „Агропром“», — вспоминает Алексей.
Здесь (на Пушкина) был большой николаевский парк с аттракционами и летним лагерем, который организовывала железная дорога. Сейчас парк заброшен.
Это тоже Пушкина. Несколько лет назад часть парка отдали под строительство детского сада.
Перекресток Пушкина и Копылова. Тут стояла школа № 75, которую снесли ради жилых высоток. А старый барак с туалетом во дворе остался. Новостройка стыдливо отгородилась от ветхого соседа заборчиком. «Жаль, что на месте старой школы не возвели новую, — сетует Алексей. — Ведь, рассказывали нам, до кирпичной тут же стояла еще бревенчатая школа — история! Кстати, снесенное в 2013 году здание было „автономным“: своя кочегарка топилась углем. Большой просторный двор с хоккейной коробкой, где мы гоняли в футбол и хоккей. Эх!..»
Улица Академика Киренского, бывший кинотеатр «Ударник», затем клуб «Нирвана», теперь тоже бывший. Алескей вспоминает, что в 80-х в кино сюда ходили всем классом. Причем это уже второе здание кинотеатра с таким названием. Первое было в николаевском парке на Пушкина.

«Мы мастерили и зимние самокаты, шли на соседнюю улицу, где собиралось человек 20 порой совершенно незнакомых мальчишек и девчонок. В конструкцию самоката, который был эталоном скорости и драйва, входили беговые коньки. Достать их было непросто. Однажды во всей округе не осталось ни одного конька, и мы отправились пешком в спортивный магазин на набережной, куда как раз завезли женские фигурные коньки. Их мы и купили, но проблема была в зубьях на изгибе лезвия. Но это же частные дома! У друга в отцовском сарае был ручной наждак, и мы полдня стачивали эти вредные зубья», — рассказывает местный житель.

Город наступает на Николаевку не один десяток лет, но до последнего времени она держалась.
Конец существованию сразу нескольких улиц положил крупнейший городской проект — строительство магистрали по Волочаевской.
Ради новой дороги идет безжалостный снос частных домов.
Полный разгром с видом на центр.
Еще не расселенные местные жители растаскивают на дрова снесенные дома бывших соседей.
Местами организуются стихийные свалки, как, например, эта — прямо у колонки с питьевой водой.
Здесь тоже была помойка, но ее, похоже, победили и засадили елочками. Что с ними будет при сносе соседних кварталов?

Особо опасной Николаевку Алексей не считает:

«В школе драки были редкими. Особых конфликтов на улицах я не помню, — добавляет он. — Возможно, то время, когда Алексеевка [кварталы вдоль железной дороги по другую сторону ул. Копылова], Таракановка и Николаевка враждовали, уже отходило. Была пара случаев, когда нашу компанию преследовали пацаны с Алексеевки с отвертками в руках, но дальше Копыловского моста они не совались. То есть в основном только пугали, иногда „трясли бабки“, но до кровавых побоищ не доходило. А вот в центр, в тот же парк Горького, лучше было ходить только группой! Девиз того времени: „Хочешь неприятностей — сходи в центр“! Там, и правда, можно было получить отверткой в бок. А еще страшнее было попасть на Калинина. Наша же николаевская компания была не из числа драчунов и хулиганов».

Ржавые обездвиженные машины — типичные арт-объекты на улицах Николаевки.
Их можно встретить почти за каждым углом.
Например, здесь кто-то организовал настоящий клуб любителей битых «Ниссанов».
А тут из под капота грузовика уже выросло дерево.
Уезжая, выселенные николаевцы оставляют не только хлам, но и собак, оказавшихся ненужными в городских квартирах. Оставшиеся жители, особо сердобольные, сооружают для брошенных животных вот такие убежища из линолеума, веток и матраса.
Этот грустный охранник не хочет, чтоб его владения сравняли с землей.
А эта картинка с другой окраины Николаевки, на границе со Студенческим, более оптимистична: соленья на подоконнике, какие-то припасы в сумке за окном, сторожевой пес на вахте.
Николаевка без боя не сдастся!

Николаевка — один из самых старых районов Красноярска. Ее тихие улицы, как оказалось, прячут за ветхими заборами и бурьяном немало красивых зданий с богатой историей. Но по генеральному плану этот район отдадут под многоэтажные дома. Молодые архитекторы предложили сохранить исторический облик Николаевки, но прислушается ли к ним кто-нибудь — неизвестно.

Если вам понравился этот репортаж об исчезающем Красноярске, посмотрите на обветшалый деревянный центр или двухэтажные окраины города, которые снесут к Универсиаде.

Интернет-газета Newslab.ru

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