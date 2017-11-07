«За нами гнались пацаны с отверткой!»: истории детства из Николаевки

Возникновение красноярской Николаевки связано со строительством в конце XIX века железной дороги и обслуживающих ее предприятий. Название новой слободе дали сами жители в честь посещения города цесаревичем. Историки говорят, что слободка строилась быстро, хаотично, часто с самозахватом земли. С самого начала ее существования власти периодически сносили отдельные строения, прореживали тесные кварталы на склоне Афонтовой горы.

Сейчас снос частного сектора приобрел огромные масштабы. В угоду новому строительству исчезают целые улицы. Возможно, вскоре от исторической застройки не останется и следа. Мы решили прогуляться и посмотреть, с чем прощается Красноярск.

Нам повезло встретить местного жителя, готового поделиться воспоминаниями. В Николаевке Алексей провел детство и, став взрослым, поселился тоже тут. Вот что он нам рассказал:

«Именно здесь я находил новых друзей. Летние каникулы проходили на улице с утра до позднего вечера: один велосипед „Кама“ на семерых, прогулки на Енисей в поисках ящериц... И когда возвращался в городскую квартиру — неимоверно тянуло в Николаевку, к бабушке в гости, где хоть вода и туалет во дворе, но друзей намного больше, и каждый день — чей-то двор для игр».

«Рядом находилось вагоноремонтное депо, где мальчишки доставали подшипники — ведь велосипед или самокат тогда был не у каждого, приходилось мастерить самим, — вспоминает Алексей. — 30 лет назад путь в депо был открыт, взрослые дядьки-работники нас не гоняли и даже подсказывали, в какой куче найти подшипники. Из них-то, а также досок и фанеры в девять лет я соорудил самокат. Кроме „охоты“ на подшипники, мы просто гуляли среди вагонов и тепловозов, иногда приносили сломанные рамы великов, и мужики из депо без проблем их заваривали».

Улицы Николаевки поднимаются ввысь — от железной дороги в Афонтову гору. По словам нашего собеседника, местной детворе это было на руку:

«Улицу Карла Маркса заасфальтировали лишь к концу 80-х (до этого она была мощена булыжниками). Уклон был крутой, и мы носились всемером на дико гремящих самодельных самокатах. Потом нас за это гоняли соседи. Зимой скучать не приходилось: заготовка дров, уборка снега, а уж стирка — и вовсе на весь день. Когда дел не было, забросив школьные рюкзаки, мы неслись кататься на санках, протирая валенки до дыр так, что из них торчали носки. Разбивали коленки и носы, на одежде висели сосульки, но мы были счастливы. А чтобы скорость была выше — поливали улицу водой. И очень расстраивались, когда утром по дороге в школу обнаруживали, что наша „горка“ присыпана песком».

«Мы мастерили и зимние самокаты, шли на соседнюю улицу, где собиралось человек 20 порой совершенно незнакомых мальчишек и девчонок. В конструкцию самоката, который был эталоном скорости и драйва, входили беговые коньки. Достать их было непросто. Однажды во всей округе не осталось ни одного конька, и мы отправились пешком в спортивный магазин на набережной, куда как раз завезли женские фигурные коньки. Их мы и купили, но проблема была в зубьях на изгибе лезвия. Но это же частные дома! У друга в отцовском сарае был ручной наждак, и мы полдня стачивали эти вредные зубья», — рассказывает местный житель.

Особо опасной Николаевку Алексей не считает:

«В школе драки были редкими. Особых конфликтов на улицах я не помню, — добавляет он. — Возможно, то время, когда Алексеевка [кварталы вдоль железной дороги по другую сторону ул. Копылова], Таракановка и Николаевка враждовали, уже отходило. Была пара случаев, когда нашу компанию преследовали пацаны с Алексеевки с отвертками в руках, но дальше Копыловского моста они не совались. То есть в основном только пугали, иногда „трясли бабки“, но до кровавых побоищ не доходило. А вот в центр, в тот же парк Горького, лучше было ходить только группой! Девиз того времени: „Хочешь неприятностей — сходи в центр“! Там, и правда, можно было получить отверткой в бок. А еще страшнее было попасть на Калинина. Наша же николаевская компания была не из числа драчунов и хулиганов».

Николаевка — один из самых старых районов Красноярска. Ее тихие улицы, как оказалось, прячут за ветхими заборами и бурьяном немало красивых зданий с богатой историей. Но по генеральному плану этот район отдадут под многоэтажные дома. Молодые архитекторы предложили сохранить исторический облик Николаевки, но прислушается ли к ним кто-нибудь — неизвестно.

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Интернет-газета Newslab.ru