Врио губернатора проверил строительство дороги от четвертого моста до ул. Копылова

Строители дороги от четвёртого моста до улицы Копылова обустроили основание будущей магистрали и построили ливнёвую канализацию. Сегодня на объекте побывали врио губернатора края Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Ерёмин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство дороги проводится в два этапа. По проекту в створе улицы Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова построят автодорогу протяженностью 2 км с четырьмя путепроводами. Магистраль станет шестиполосной, по три полосы в каждую сторону движения. На протяжении дороги появятся 6 пешеходных переходов — один надземный и 5 подземных.

По расчетам специалистов, в период интенсивного движения, магистраль сможет пропускать более 6 тысяч машин в час. Всего на реализацию первого этапа проекта потратят более 6 млрд рублей, работы первого этапа планируют завершить к 30 ноября 2018 года. Второй этап реализации проекта заключается в развитии сети улиц-дублеров, которые помогут сделать более комфортным передвижение автомобилистов в этом районе.

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Как рассказали врио губернатора дорожники, на данный момент специалисты уже выполнили строительство земляного полотна на участке от четвертого моста до улицы Сопочной длиной 1,4 км. Помимо этого, построена ливневая канализация на участке в 1,5 км. Опоры путепровода № 1, который соединит мост с улицей Волочаевской, строители возвели полностью. Сейчас там идет монтаж пролетных строений. Работы также ведутся ещё на трех путепроводах. Идет подготовка к началу работ по возведению подземных переходов. Сооружение опор на строительной площадке надземного перехода по улице Бебеля уже выполнено на 50 %.

Параллельно строительным работам на территории происходит переселение людей из домов, которые попали в зону сноса из-за строительства новой развязки. Всего будут снесены 388 домовладений, разрешение на снос получено на 238 строений.