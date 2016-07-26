Под Канском полицейские со стрельбой задержали угонщика такси (видео)

Полицейские из Канска устроили погоню за угонщиком такси.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в минувшие выходные в дежурную часть полиции Канска обратился пожилой мужчина, который рассказал, что у него угнали машину — ВАЗ-2106. По предварительной информации, угонщик планировал уехать за город, поэтому информацию об автомобиле передали всем инспекторам ДПС.

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Заметили угнанную «шестерку» на дороге Р-255 — машина на большой скорости ехала в сторону краевого центра. Дорожные полицейские начали преследование, по громкой связи требовали остановиться, но злоумышленник игнорировал их требования. После предупредительного выстрела в воздух, который произвели полицейские, водитель начал петлять по дороге, создавая аварийно-опасную ситуацию. После очередного выстрела ВАЗ, с простреленными колесами, съехал в кювет. Водитель попытался сбежать, но его поймали полицейские.

После задержания мужчина рассказал, что машину угнал для того, чтобы добраться до дома.

«Домой было ехать не на чем. Приятель предложил — у него есть знакомый, с которым он ездил таксистом. Доедем с ним. Выехали когда на трассу, мы в туалет остановились. Мы подошли к нему, он говорит: „Садитесь, поехали“. Я перед дедом извинился: „Бывает, говорю, но машина поедет без тебя“. Мы сели и уехали. К деду никакого физического воздействия не было», — рассказал злоумышленник.

Следователи канской полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ. Мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.