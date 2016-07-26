В Красноярске через год обещают ввести безлимитные проездные

Мэрия Красноярска намерена развивать безналичную оплату проезда в общественном транспорт. Об этом сказано в муниципальной программе «Обеспечение пассажирских перевозок» на 2018-2020 годы.

С 2008 года в Красноярске ввели оплату проезда в общественном транспорте по социальным картам, а к 2010 году к ним добавилась транспортная карта, которая позволяет экономить средства. Перевозчики неоднократно просили отменить оплату по картам, ссылаясь на то, что это им не выгодно.

«В 2016 году внедрена дифференцированная система оплаты проезда на базе существующей транспортной карты, где при разовом приобретении 40 поездок скидка на проезд для пассажиров составляет 1,5 рубля, а при приобретении 70 поездок — 2 рубля», — пояснили в департаменте.

В планах мэрии работу по внедрению безналичного расчета в транспорте продолжить и добавить безлимитные проездные билеты, которые будут действовать во всем городском пассажирском транспорте. Их введут в Красноярске в период с 2018 по 2020 годы.

«За счет внедрения гибких безналичных систем оплаты проезда увеличивается „прозрачность“ пассажиропотока, что позволяет проводить более точную оценку показателей рынка услуг, проводить мониторинг корреспонденций и применять эти данные в планировании перевозок», — пояснили полезность услуги в департаменте.

Стоимость проезда в красноярских автобусах составляет 22 рубля, сейчас обсуждается возможное повышение цены до 31 рубля.