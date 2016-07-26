Через три года в Красноярске на всех маршрутах появятся низкопольные автобусы

В Красноярске планируется существенно увеличить количество удобных для всех пассажиров автобусов. Информация об этом содержится в муниципальной программе «Обеспечение пассажирских перевозок» на 2018-2020 годы.

Мэрия предложила маршрутчикам обеспечить к 2019 году наличие на каждом из маршрутов как минимум одного низкопольного автобуса. Они должны облегчить перевозку в общественном транспорте инвалидов и детей в колясках.

«Эта работа будет вестись поэтапно с учетом максимального срока эксплуатации транспортных средств, отраженных в заключенных контрактах с учетом финансовых возможностей перевозчика», — отметили в департаменте.

К концу текущего года такими автобусами планируется оснастить 68,5 % от всех городских маршрутов. В следующем году удобный для маломобильных людей транспорт будет уже на 65 маршрутах (93 % оснащенности). К 2019 году мэрия ожидает, что низкопольные автобусы появятся на всех 70 маршрутах города.