В Красноярске назвали маршруты с самыми грязными автобусами

Автобусы популярных красноярских маршрутов не прошли проверку на чистоту. Результаты выездной инспекции опубликовали на сайте мэрии.

Рейд по санитарному состоянию пассажирского транспорта провели 9 ноября, в нем приняли участие представители мэрии и перевозчики. Мероприятие прошло на остановках «Автовокзал «Восточный», «проспект Ульяновский» и «Спортзал», всего проверили 76 автобусов.

Во время рейда члены комиссии обращали внимание на чистоту и состояние автобусов, справочную информацию и наличие в салоне посторонних предметов. Проверяющие обнаружили ряд нарушений: например, у автобусов популярных маршрутов № 2, 20, 43, 60 и 84 оказались грязные салоны. Автобусы маршрутов № 51, 68 и 83 были грязными снаружи.

За грязь оштрафовали владельцев маршрутов № 2, 20, 43, 51, 60, 68, 83 и 84.

На маршрутах № 3, 10, 56, 58, 71 и 88 нарушений не обнаружили.

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Перевозчикам, которые не обеспечили должный контроль за состоянием автобусов, выписали административные штрафы от 3 до 30 тысяч рублей.

В их нарушителей попали ООО «КПАТП», ООО «СТК», ООО «Вавулин — К», ООО «Стрелец», ИП Цугленок М.М., ИП Хмелевский Е.А., ИП Кутузов Е.А., ИП Гнетов Ю.Н.