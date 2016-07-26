Платой за капремонт в Красноярском крае займется Генеральная прокуратура

Генеральная прокуратура России проверит законность взимания платы за капитальный ремонт с жильцов многоквартирных домов, проживающих в них по договору социального найма.

Об этом Newslab.ru рассказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Натаров, обратившийся к генпрокурору страны Юрию Чайке.

Причиной обращения стали многочисленные жалобы жителей Красноярского края, поступающие в адрес народного избранника, суть которых в том, что во многих муниципальных образованиях региона в плату за проживание в домах по договору соцнайма включили и взносы за капремонт.

Если ранее в Красноярске плата за найм жилья у муниципалитета составляла от 54 копеек до 1,67 рубля за квадратный метр – в зависимости от зонирования и наличия в доме лифта. То в ноябре 2014 года депутаты Красноярского горсовета приняли решение включить в эту сумму и взносы за капремонт.

В результате, счета, получаемые жителями социального жилья, автоматически увеличились более чем в пять раз. Так в 2017 году людям пришлось платить уже 6,6 – 6,9 рубля за квадратный метр.

«По действующему законодательству бремя содержания жилого помещения, а также общего имущества в доме несет не наниматель, а собственник жилого помещения, которым является муниципалитет, – говорит Сергей Натаров. – Таким образом, требовать оплату за капремонт с жильцов таких домов незаконно. Это нарушает права граждан».

Учитывая все это, депутат Госдумы обратился к генпрокурору с просьбой разобраться в законности подобных действий муниципалитетов и при необходимости принять меры.