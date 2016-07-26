С приходом минусовых температур в Сосновоборске начали капремонт крыш

С началом холодов в Сосновоборске Красноярского края приступили к капитальному ремонту крыш на нескольких домах. Об этом Newslab.ru сообщили жители города.

В частности, речь идет о двух домах — на ул. Энтузиастов, 23 и ул. Ленинского Комсомола, 8.

«Сейчас на этих домах разбирают старые треугольные крыши и устанавливают новые, — рассказывают горожане. — Почему все это нельзя было сделать летом, когда не было минусовых температур?».

Примечательно, что в этом году во всех городах Красноярского края, где полномочия по капремонтам были переданы муниципальным Управлениям капитального строительства, соответствующие программы практически провалились — на середину октября было отремонтировано всего около 28 % заявленных домов.

Хотя Сосновоборск и не входит в перечень таких городов, но и здесь на некоторых домах работы начались лишь незадолго до наступления зимы.

Материалы по теме Капитально провалились: капремонт съедает миллиардные платежи красноярцев Почему ремонты многоквартирных домов в крае идут из рук вон плохо

В краевом Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края считают, что сейчас практически идеальное время для починки кровли:

«Сильных дождей уже точно не будет, а до полноценных морозов еще далеко. Так что квартиры точно не затопит. К тому же, проектом предусматривается дополнительное утепление крыш на все время ремонта, в связи с этим от холода жители не пострадают».

Напомним, что во время августовского ливня 2017 года в Красноярске и Дивногорске два дома оказались затоплены с последнего до первого этажа из-за разобранной для капитального ремонта крыши.