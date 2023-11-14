Красноярск встал в 10-балльные пробки

Красноярск к вечеру 14 ноября встал в гигантские пробки. После 18 часов сервис «Яндекс.Пробки» показал 10 баллов из 10 возможных.

На левом берегу движение практически парализовано: транспорт едва едет по улицам Высотная, проспекте Свободный в сторону центра, на Маерчака и Брянской, Шахтеров и 9 Мая, проспекте Металлургов и улице Партизана Железняка. Местами скорость не превышает 2 км/ч. Обстановка на правом берегу немного лучше. Одна из причин транспортного коллапса — продолжающийся весь день снегопад и вызванные погодными условиями ДТП.