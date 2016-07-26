Яндекс: самая большая красноярская пробка значительно уменьшилась

Специалисты Яндекса рассказали о дорожной обстановке в Красноярске на текущей неделе. По данным аналитиков, с понедельника по четверг вечерние пробки стабильно достигали 7 баллов.

Максимальный утренний затор на этой неделе был в понедельник и составил 6 баллов, а самые маленькие пробки утром были во вторник и пятницу, всего 4 балла. На прошлой неделе специалисты фиксировали 7-балльные утренние заторы.

Самая длинная пробка на этой неделе составила 4,3 км и протянулась из Центрального района в микрорайон Северный. В четверг, 2 ноября, водителям пришлось стоять на ул. Караульной и 9 Мая от ул. 2-й Брянской до ул. Водопьянова. Пробка образовалась около 18:10 и продлилась около двух часов, примерно до 20:00.

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Самая большая пробка уменьшилась по сравнению с прошлой неделей. Тогда красноярцы потратили 3,5 часа, чтобы преодолеть около 6 км затора, который растянулся на проспекте Металлургов и ул. Партизана Железняка от ул. Ястынской до ул. Октябрьской.

Специалисты отметили, что в городе в целом сокращаются пробки. На прошлой неделе загруженность дорог по вечерам оценивали в 9 баллов, на этой неделе она составила всего 7 баллов.