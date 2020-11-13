Число пассажиров общественного транспорта Красноярска сократилось на 27% за 4 года

В Красноярске число жителей, пользующихся общественным транспортом, сократилось на 27,2% с 2013 года. Такие данные приведены в муниципальной программе «Обеспечение пассажирских перевозок» на 2018-2020 годы.

В первом полугодии 2017 года городские автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли 25,63 млн пассажиров, в аналогичном периоде 2013 года эта цифра составляла 35,2 млн пассажиров. Таким образом, за 4 года пассажиропоток общественного транспорта упал более чем на четверть.

В качестве основной причины этого составители указывают рост числа личных машин: по данным ГИБДД, на 1 сентября 2017 года в Красноярске зарегистрировано 401 052 автомобилей.

Красноярцы регулярно сетуют на качество услуг городского транспорта: грязные автобусы, хамство кондукторов, несоблюдение расписания и ПДД. Жаловаться на маршрутчиков можно в департамент транспорта по телефону 256-84-04 (в рабочее время).

Материалы по теме Красноярцев возил автобус с неисправными тормозами

Сейчас на рынке пассажирских перевозок в Красноярске работают 48 частных автофирм, 3 муниципальных автопредприятия и одно муниципальное предприятие электротранспорта, обеспечивающее перевозки троллейбусами и трамваями. Кроме того, работает проект Красноярской железной дороги «Городская электричка» — ей пользуется более миллиона пассажиров ежегодно.

Стоимость проезда в красноярских автобусах составляет 22 рубля, сейчас обсуждается возможное повышение цены до 31 рубля.