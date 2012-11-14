В Красноярске на два дня ввели режим «черного неба»

В Красноярске на два дня объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным Среднесибирского УГМС, ожидаются погодные условия, неблагоприятные для рассевания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Режим объявлен с 19:00 14 ноября до 19:00 16 ноября.

По данным УГМС, 13 и 14 ноября в Красноярске был низкий уровень загрязнения воздуха. Вечером 14 ноября датчики общественного проекта «Красноярск.Небо» показали высокий уровень загрязнения только в центре города: 102 единицы PM2.5 (твёрдых частиц размером менее 2,5 микрон — это пыль, зола, сажа, а также сульфаты и нитраты, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе). В остальных районах уровень колебался от 16 до 37 единиц.

Последний раз режим «черного неба» в Красноярске объявляли всего 10 дней назад.

Неблагоприятные метеорологические условия — это сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Можно сказать и по-другому: это отсутствие условий, способствующих рассеиванию загрязнений в атмосфере. В первую очередь, это ветер и осадки; влияет на ситуацию и температура воздуха — в жару и морозы рассеивание хуже. То есть НМУ — это главным образом особая погода, из-за которой вредные вещества задерживаются в воздухе. Как и погода, НМУ — явление прогнозируемое; решение о его вводе принимает профильная организация Среднесибирское УГМС («Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).