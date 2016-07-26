Суд не стал отправлять в колонию задержанного в квартире полицейского мошенника

Суд ограничился условным наказанием для мошенника, которого помог задержать полицейский в своей квартире.

В городской полиции напомнили, что 42-летнего красноярца задержали в июле. Начальнику уголовного розыска отдела полиции № 6 позвонил неизвестный и сообщил, что его сын допустил серьезное ДТП с пострадавшими, но за вознаграждение может избежать уголовного наказания. Полицейский согласился заплатить 170 тысяч рублей выкупа и назвал адрес.

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Забрать деньги пришел курьер, который рассказал полицейским, что работает по объявлению. «Работодатель сообщил ему, что он должен забирать деньги и передавать их через платежную систему, оставляя часть суммы у себя. Как установили полицейские в ходе расследования преступления, потерпевшими от рук мошенников оказались две пожилые женщины», — напомнили в полиции.

В отношении злоумышленника следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Суд решил не лишать мужчину свободы и назначил ему наказание мужчине в виде лишения свободы на 2 года условно.