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«До последнего надеялись»: известная турфирма оставила красноярцев без отпуска (видео)
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«До последнего надеялись»: известная турфирма оставила красноярцев без отпуска (видео)

15 ноября 11:31
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Полицейские проводят проверку жалоб красноярцев на испорченный турагентством Alex Tour отпуск. Об этом сообщила начальник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.

Как рассказала красноярка Кристина, 11 ноября она с семьей планировала улететь на отдых в Китай. По рекомендации своей знакомой путевку на троих приобрела в фирме Alex Tour за 84 тыс. рублей. Однако в день вылета документы семья не получила и отпуск сорвался. На звонки девушки руководитель фирмы сначала не отвечала, но затем написала, что возможности вернуть деньги за испорченный отпуск у нее пока нет.

Известная турфирма обманула десятки клиентов

Видео: trk7.ru

Сейчас помещение на ул. 9 Мая, 45, где располагалась турфирма, сдается. На сервисе «Фламп» недовольные клиенты оставили много негативных отзывов, но в полицию пока обратились только 4 человека.

В августе на негативные отзывы представители компании еще отвечали
Скриншот: krasnoyarsk.flamp.ru/firm/alex_tour_byuro_puteshestvijj-985690699568313
В ноябре комментировать происходящее они уже не пытаются
Скриншот: krasnoyarsk.flamp.ru/firm/alex_tour_byuro_puteshestvijj-985690699568313
Среди клиентов много тех, кто доволен работой турфирмы
Скриншот: krasnoyarsk.flamp.ru/firm/alex_tour_byuro_puteshestvijj-985690699568313

«В отделение полиции № 11 МУ МВД России „Красноярское“ поступило 4 заявления от жителей Красноярска, которые сообщили о том, что оплатили туристические путевки, однако выехать за рубеж не смогли, так как им не были предоставлены туры и до сих пор не вернули деньги. Сейчас проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказала Екатерина Росицкая.

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