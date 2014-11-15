«До последнего надеялись»: известная турфирма оставила красноярцев без отпуска (видео)

Полицейские проводят проверку жалоб красноярцев на испорченный турагентством Alex Tour отпуск. Об этом сообщила начальник пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.

Как рассказала красноярка Кристина, 11 ноября она с семьей планировала улететь на отдых в Китай. По рекомендации своей знакомой путевку на троих приобрела в фирме Alex Tour за 84 тыс. рублей. Однако в день вылета документы семья не получила и отпуск сорвался. На звонки девушки руководитель фирмы сначала не отвечала, но затем написала, что возможности вернуть деньги за испорченный отпуск у нее пока нет.

Сейчас помещение на ул. 9 Мая, 45, где располагалась турфирма, сдается. На сервисе «Фламп» недовольные клиенты оставили много негативных отзывов, но в полицию пока обратились только 4 человека.