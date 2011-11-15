Пьяную красноярскую автоледи поймали на трассе при перевозке троих детей (видео)

В Манском районе Красноярского края задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая перевозила троих детей.

За рулем автомобиля Mitsubishi находилась 31-летняя жительница Красноярска, которая ехала из Бородино. У нее отсутствовало водительское удостоверение и полис ОСАГО. При проверке документов сотрудники ГИБДД заметили у женщины признаки алкогольного опьянения, но она уверяла, что принимала только пустырник.

«Она утверждала, что использовала медицинские препараты и в связи с обстоятельствами была вынуждена передвигаться на машине. В салоне автомобиля находилось трое детей в возрасте 2, 8 и 9 лет. Двое из них не являются детьми автоледи, они — дети ее знакомых», — рассказали в дорожной полиции.

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Сначала женщина отказывалась проходить освидетельствование на состояние опьянения, но потом все же согласилась. Прибор показал 0,70 мг/л. На автоледи составили несколько административных материалов, по которым предусматривается административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Также женщину могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию ребенка.

Автомобиль женщины поместили на спецстоянку. Автоледи недоумевала, как ей добираться домой и почему нельзя потихоньку поехать на своей машине.