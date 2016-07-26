Красноярские железнодорожники спасли тонувшего в ледяной реке рыбака

В Абаканском регионе Красноярской железной дороги работники службы пути спасли человека, тонувшего в ледяной воде реки Томь, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

На перегоне Чульжан — Бельсу, где расположены лавиноопасные участки, во время проведения работ на горном склоне, железнодорожники заметили в реке Томь мужчину. Его несло течением в сторону Междуреченска. Начальник противолавинной станции Красноярской железной дороги Сергей Алексеев и мастер участка земляного полотна Анатолий Коршунов, не раздумывая, пришли на помощь. Сняв верхнюю одежду и обвязавшись веревкой, Сергей Алексеев вплавь добрался до мужчины. С берега его страховал Анатолий Коршунов: он и подоспевшие монтеры пути с помощью веревки вытащили обоих на сушу.

«Мужчина пытался сопротивляться течению, но, видимо уже выбился из сил и был сильно переохлажден. Поэтому подавал слабые признаки жизни. Он мог утонуть или погибнуть от переохлаждения», — рассказал Сергей Алексеев.

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Вытащив мужчину на берег, железнодорожники отнесли его в пункт обогрева для путейских бригад, расположенный неподалеку. Оттуда на мотовозе (специализированный железнодорожный подвижной состав, применяемый для доставки бригад и инвентаря к месту ремонтных работ) пострадавшего доставили на станцию Чульжан, где его уже ждала «скорая помощь».

Как выяснилось, пострадавший был местным рыбаком. Он находился на середине реки, когда вдруг оступился на неровном дне, и его понесло течением. Намокшая зимняя одежда мешала двигаться и тянула ко дну. В ледяной воде мужчина провел около получаса. В настоящее время он чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.