В Красноярске дети чуть не повесили домашнюю собаку на поводке (видео)

Красноярска сняла на видео издевательства детей над собакой. Молодая жительница Кировского района Красноярска выложила видеозапись в социальных сетях.

Утром 15 ноября во дворе дома на ул. Павлова молодая женщина заметила двух детей, которые, по ее мнению, издевались над собакой, которую один из них держал за поводок. На записи видно, что мальчики играли на горке и несколько раз поднимали собаку за ошейник над землей. После этого дети затащили животное по верхнюю площадку по лестнице и начали «скатывать» вниз, держа при этом за поводок. Кроме этого, женщина утверждает, что дети «били собаку, как боксерскую грушу».

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В комментариях красноярцы возмутились, тем, что автор видео не попыталась остановить малолетних живодеров и не позвонила в полицию. «Человека били бы так же в окно просто снимали? Сейчас вам только участковому показать, чтобы он работу с родителями провёл. Но я сомневаюсь, что в этом будет толк. А вот выйти и помочь собаке вы вполне могли», — заметила одна из комментаторов.

Зоозащитники заявили, что уже написали заявление в полицию и планируют сегодня побеседовать с родителями мальчишек.