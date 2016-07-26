Красноярцев ждут на большой продовольственной ярмарке в МВДЦ «Сибирь»

Сегодня, 15 ноября, в красноярском МВДЦ «Сибирь» начали работу Агропромышленный форум Сибири и большая краевая продуктовая ярмарка.

Посетителей ждут более 100 предприятий и фермерских хозяйств из Алтайского края, Омской, Томской, Иркутской, Воронежской областей и разных районов Красноярского края — от Минусинска до Таймыра. На ярмарке можно купить мясные изделия, северную рыбу и икру, соленья, дикоросы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Сразу восемь крупных производителей предлагают молочную продукцию. Почти все представленное изобилие продуктов можно пробовать: на стендах посетителей ждут дегустации.

16 ноября на ярмарке состоится День урожая — презентация муниципальных подворий Красноярского края. Здесь можно будет попробовать лучшие домашние блюда и напитки, познакомиться с национальной кухней разных народов, населяющих Красноярский край. В субботу, 18 ноября, среди всех гостей ярмарки проведут розыгрыши продуктовых корзин, в которые войдет продукция от участников ярмарки — колбасы, сыры, всевозможные молочные изделия, сдоба, сладости.

На соседней с ярмаркой площадке работает выставка технологий, оборудования, спецтехники для АПК отечественного и зарубежного производства — тракторов, комбайнов, культиваторов, зерносушилок, зернодробилок и так далее. Свою продукцию и услуги представят десятки крупнейших агропромышленных предприятий России и республики Беларусь.

Для специалистов проходят круглые столы и конференции. Завтра, 16 ноября, состоится большое пленарное совещание «Итоги деятельности АПК Красноярского края в 2017 году». Подробная программа форума доступна по ссылке.

Форум продлится до 17 ноября, а продуктовая ярмарка будет работать по 18 ноября включительно. Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.