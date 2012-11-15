Мэрия опубликовала новые планы застройки Красноярска

Администрация города опубликовала новые планы застройки почти всех районов Красноярска. Власти объявили публичные слушания и готовы в течение месяца — до 14 декабря — обсуждать с горожанами грядущие изменения. Запланированы несколько общественных презентаций проектов, на которые может прийти любой желающий.

Самые масштабные изменения проектировщики приготовили для центра Красноярска и мкрн Удачный. В этой части выделены 16 территорий новой застройки:

район совхоза «Удачный»

санаторий «Енисей»

пос. Горный

район Академгородок

жилой комплекс «Орбита»

жилой район «Николаевский — Реставрация»

жилой район «Николаевский »

жилой район «Западный»

«Исторический центр»

район «Качинский»

район «Комбайновый завод»

район улиц Шахтёров-Спандаряна (Красноярская фабрика «Енисей»)

район ул. Взлётная -Партизана Железняка

район ул. Молокова −78 Добровольческой Бригады

район «СФУ»

район рынков «Енисейского» и «Южного»

Эти планы предполагается воплощать в течение 16 лет, до 2033 года. Обсудить проект с горожанами представители мэрии планируют 28 ноября в 18:00 в Красноярском городском дворце культуры (пр. Свободный, 48). Посмотреть проект и схемы планировки можно на сайте мэрии.

Также предлагается существенно изменить планировку северо-западной части Красноярска. Изменения коснутся мкрн Ботанический, поселка ГЭС, мкрн Северо-Западный и Ветлужанка, а также района ул. Вильского и Западного микрорайона, включающего в себя улицы Мечникова и 8 Марта. Этот проект 21 ноября в 18:00 будут обсуждать в Красноярском городском дворце культуры (пр. Свободный, 48). Посмотреть проект и схемы планировки можно на сайте мэрии.

В Советском районе Красноярска намерены изменить застройку мкрн Солонцы-2, района деревни Бадалык и военного городка в Советском районе города. Тут будут строить Медицинский городок в районе существующего сейчас Кардиоцентра. Застроят район «Северное шоссе» и уже существующий жилой район ул. Алексеева и Светлогорская, «Ястынское поле», и два участка района «Зеленая роща» (ул. Ястынская — пр. Металлургов и пр. Ульяновский — пр. Металлургов). Строить будут в три этапа до 2033 года. Общественные обсуждения проекта пройдут 27 ноября в 18:00 в в актовом зале администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36). Посмотреть проект и схемы планировки можно на сайте мэрии.

Обсуждать планы нового строительства в мкрн Солнечный горожан приглашают 24 ноября в 18:00 в актовый зал администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36). Посмотреть проект и схемы планировки можно на сайте мэрии.

На правом берегу проектировщики предлагают застроить участок между улицами Судостроительной, Прибойной и Графитной — там к 2020 году могут появится два высотных дома. Ознакомиться с материалами проекта можно в департаменте градостроительства Красноярска (ул. Карла Маркса, 95, 2 этаж) и подать свои предложения до 17 ноября. Проект и схемы планировки опубликованы на сайте мэрии.