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Фотоистория: Проспект несбывшихся надежд

Фотоистория: Проспект несбывшихся надежд

Интернет-газета Newslab.ru
14.11.2017
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Экипаж на Воскресенской улице (нынешнем проспекте Мира) у Новобазарной площади (площади Революции), рубеж XIX-XX веков. Проезжая часть, как видно, целиком грунтовая
Источник: pastvu.com

Проспекту Мира немногим меньше 250 лет. Его история, между прочим, началась с катастрофы — в 1773 году большой пожар уничтожил почти весь тогдашний Красноярск. Город решили отстраивать по-новому — с регулярной, сетчатой планировкой. Вдоль Енисея протянули три улицы, центральная из которых сначала получила имя Большой. Но чаще её называли Воскресенской, потому что она начиналась у одноимённого собора, чудом уцелевшего при пожаре. Именно её мы сейчас и называем проспектом Мира.

В XIX веке, когда Красноярск получил статус губернской столицы, улица, первоначально связывавшая Старобазарную и Новобазарную площади (это нынешние Стрелка и площадь Революции), заметно выросла и вытянулась на запад. Вся местная знать, самые богатые купцы строили свои дома и магазины именно здесь.

Первые в Красноярские фонари появились на Воскресенской в 1870-е годы. Здесь мы видим их на перекрестке современных улиц Мира и Перенсона.
Источник: humus.livejournal.com
В каждом квартале стояли по четыре фонаря со стеариновыми свечами внутри. Любопытно, что один из фонарей непременно ставили в середине проезжей части. Воскресенская улица в районе Новобазарной площади.
Источник: humus.livejournal.com
В 1881 году свечи заменили на керосиновые лампы. Перекресток современных улиц Мира и Кирова. Торговый дом Гадалова (нынешний корпус КрасГАУ) ещё без знаменитого купола.
Источник: naov.ru
Извозчики и экипажи у доходного дома Либман (сейчас это здание на Мира, 96), 1911 год.
Источник: naov.ru
Это же место зимой.
Источник: naov.ru

Даёшь тротуары!

В 1889 году власти наконец решили заняться обликом улицы — повелели обустроить на Воскресенской деревянные тротуары и заборы. Забота об этом была частично переложена на домовладельцев, но исполняли они её, видимо, неаккуратно. Красноярская пресса очень возмущалась:

«Интересно знать, чем руководствуется управа, которая, разрешая возводить новые постройки, в то же время не требует от домовладельцев, чтобы они устраивали тротуары, — писала газета „Енисей“ в 1894 году. — Ведь если кто имеет возможность построить в несколько сот или даже тысяч рублей дом, то, несомненно, он в состоянии затратить два-три десятка рублей и на тротуар».

До начала ХХ века Воскресенская, как и все другие улицы Красноярска, была грунтовой, и это, конечно, губернской столице не подобало. В 1906 году её начали мостить булыжником, но работы шли медленно — до 1914 года, что заставляло горожан немало страдать и возмущаться:

«Улицы города не шоссированы, не мощены, не исключая и Воскресенской улицы, замощение которой началось в 1906–1907 гг., но и до сих пор еще не вполне окончено. Самый же способ мощения крайне непригоден и не удобен ни для езды, ни для ходьбы, для лошадей и экипажей должен быть признан безусловно вредным», — писал «Спутник по городу Красноярску» в 1911 году.

По обеим сторонам улицы можно разглядеть позабытые канавы — своего рода «ливнёвку» того времени. Через канаву в нескольких местах переброшены мостки. А место узнать нетрудно: справа — дом Николая Гадалова, нынешний «Детский мир», слева — дом его брата Ивана Гадалова, теперь корпус КрасГАУ.
Источник: pastvu.com
На столбе, окружённом кучей земли, красуются электрические фонари — они появились в городе весной 1912 года. Обратите внимание на обилие проводов на фоне неба.
Источник: naov.ru
Идет мощение Воскресенской улицы булыжником. Эти работы стартовали в 1906 году и завершились только в 1911-м. На заднем плане дом купца Белова (сейчас Мира, 54), за ним виднеются купола Покровской церкви.
Источник: naov.ru
Ещё земляные работы, 1913 год. На заднем плане доходный дом Духовного братства.
Источник: vk.com/krasarh
Программа озеленения: саженцы у особняка нотариуса Ицына любовно окружены высоким заборчиком.
Источник: naov.ru
Замощённая Воскресенская улица, 1912 год. С правой стороны — ограда женской гимназии с аккуратным тротуаром.
Источник: naov.ru

После революции, в 1921 году, Воскресенскую улицу переименовали в Советскую, а в 1937 году — в улицу Сталина. В 1930-е годы на ней развернулось большое строительство. Многие дореволюционные здания снесли, чтобы возвести на их месте дома в стиле советского конструктивизма, существенно изменившие облик центральной улицы города.

Первый в городе светофор

В 1934 году на Советской положили первый асфальт и открыли автобусное движение: пассажиров возили от железнодорожного вокзала до площади Просвещения (сегодня это площадь Мира). На пути было 10 остановок. В 1938 году на улице Сталина появились первые в городе светофоры.

Будущий проспект Мира в первые годы советской власти. На время указывает звезда с гербом СССР на большом полукруглом окне бывшего доходного дома Духового братства, а также монохромное полотнище флага. Опора освещения все еще стоит в середине улицы.
Источник: naov.ru
В 1921 году Воскресенскую улицу переименовали в Советскую. Любопытно, что на месте здания с вывеской «Динамо» сейчас стоит торговый дом под названием «Воскресенский».
Источник: naov.ru
Старое здание театра Пушкина в 1938 году. Деревья все еще живут в дореволюционных «кадушках».
Источник: naov.ru
Только что построенное здание почтамта на пересечении Советской и Диктатуры Пролетариата.
Источник: vk.com/krasarh
Перекресток Мира и Вейнбаума. На дороге асфальт, фонарных столбов посреди дороги больше нет.
Фото из фондов Красноярского краеведческого музея
На увеличенном фрагменте той же фотографии можно разглядеть знаки для пешеходов.
Фото из фондов Красноярского краеведческого музея
А это похоже на автобусную остановку: в 1934 году по Мира стали ходить автобусы.
Фото из фондов Красноярского краеведческого музея
Так выглядел первый красноярский автобус.
Источник: vk.com/krk_retro
Еще одно детище довоенной сталинской застройки — здание лесотехнического института, достроенное в 1938 году.
Фото из фондов Красноярского краеведческого музея

После войны застройка главной улицы города продолжалась. В 1956 году на площади Революции завершилось строительство комплекса зданий во главе с Домом Советов.

В 1961 году улицу Сталина наконец решили переименовать. Вопрос вынесли на общественное обсуждение. Один из горожан предложил назвать проспект Сталина проспектом Ленина, а улицу Ленина — улицей Энгельса. Среди других вариантов нового имени были проспект Коммунизма и проспект имени XXII съезда КПСС.

Рубеж 50-х и 60-х годов, перекресток с улицей Кирова. Из интересного можно разглядеть троллейбус (их запустили здесь в 1959 году), знак запрета парковки, фонари новой конструкции.
Источник: vk.com/krk_retro
Все еще 50-е, пересечение с улицей Перенсона. Бросается в глаза обилие зелени (пожалуй, чрезмерное — почти не видно фасадов)
Источник: vk.com/krk_retro
В 1961 году улица Сталина стала проспектом Мира. Появились новые, шарообразные, нарядные белые фонари.
Источник: vk.com/krk_retro
В 1963 году был перестроен театр Пушкина. На переднем плане автомобиль такси.
Источник: vk.com/krk_retro
Перекресток Мира и Робеспьера, 1960-е годы
Источник: vk.com/krk_retro
Перекресток Советской и улицы Робеспьера.
Источник: kraskompas.ru
Идет достройка Дома советов (нынешнее здание правительства края), середина 1950-х годов.
Фото из фондов Красноярского краеведческого музея
В 1955 году Дом советов достроили. Заборчик на переднем плане — только часть безобразия
Фото из фондов Красноярского краеведческого музея
К середине 1960-х вся площадь Революции была усеяна этими бетонными оградками.
Источник: vk.com/krk_retro
Но вскоре власти одумались и почти все оградки убрали.
Источник: vk.com/krk_retro
Клумбы у проезжей части, к сожалению, не сохранились.
Источник: vk.com/krk_retro

Последнее слово осталось за Горсоветом: 5 ноября 1961 года он принял решение переименовать проспект Сталина в проспект Мира.

Идея не была новаторской: к тому времени уже несколько городов СССР обзавелись своими проспектами Мира. Первой была Москва — там в 1957 году, когда столица принимала Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, в проспект Мира переименовали 1-ю Мещанскую улицу.

1970-е годы, проспект Мира в районе перекрёстка с улицей Дзержинского.
Источник: vk.com/krk_retro
Вернемся к заборчикам. Вот такой красно-белый поручень оберегал пешеходов в 1971 году. Слева указатель автобусной остановки — в цвет.
Источник: pastvu.com
К середине 1970-х в этом месте установили более привычные заборчики.
Источник: vk.com/krk_retro
Это был самый распространенный дизайн ограждений. Их можно было встретить во многих местах: около Дома быта... (naov.ru)
Источник: naov.ru
На перекрестке с Парижской коммуны...
Источник: naov.ru
У бывшего дворянского собрания.
Источник: naov.ru
Но странный поручень продолжал жить кое-где еще как минимум до конца 80-х.
Источник: naov.ru
А в других местах проспекта никаких заборов вовсе не было, поэтому логику их установки определить не так-то просто.
Источник: pastvu.com
Красноярская традиция — покатый тротуар.
Источник: pastvu.com
Редакция газеты и издательство «Красноярский рабочий» на Мира, 89.
Источник: pastvu.com

Пешком по Мира?

Во второй половине 80-х городские власти решили сделать проспект Мира пешеходным. Впервые такую идею озвучили еще в 1971 году, когда институт Ленгипрогор разрабатывал новый генплан Красноярска. Реализовать ее решились только в годы перестройки. При этом горожанам, конечно, пообещали превратить проспект Мира в оазис комфортного отдыха. Но этого не случилось.

«Перекрыли движение транспорта на проспекте Мира и думаете, что создали в Красноярске пешеходную улицу? Так и знал, что у нас загубят на корню хорошую идею!» — возмущались читатели «Красноярского рабочего».

«Вы посмотрите, что творится после перекрытия движения по Мира на Ленина и Маркса! Автобусы, троллейбусы, автомобили идут сплошным потоком. Рёв, чад, лязг. Требую немедленно прекратить это безобразие!» — призывал другой читатель.

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Красноярцы устроили пешеходную зону на проезжей части проспекта Мира

Тут же на проспекте Мира вырос уличный рынок, вокруг которого скапливались кучи мусора, привлекавшие птиц и животных. Горожане возмущались «грязными торговыми рядами», портящими облик центра города.

В январе 1987 года городские власти объявили открытый конкурс на лучший проект реконструкции проспекта Мира. Всем жителям края предложили рассказать или нарисовать, каким они хотят видеть главную улицу Красноярска. Обещали, что лучшие предложения «лягут в основу проектных заданий на рабочее проектирование».

Красноярцы завалили организаторов письмами — идеи слали даже школьники. Предлагали устроить на проспекте цветочные поляны, детские площадки, установить скамейки-кресла, создать новые скверы.

В 1987 году в Красноярске объявили сбор предложений для реконструкции проспекта Мира. Один из горожан предложил такой вариант обустройства площадки у корпуса КГПУ.
Осенью 1987 года на пешеходном проспекте Мира открыли конный прокат. По выходным тут можно было кататься на экипажах Красноярского ипподрома.

«Я с рождения жил на улице Советской. Так назывался раньше проспект Мира. Помню мостовую, выложенную булыжником, приподнятые деревянные тротуары, редкие фонари освещения. Помню, как ребятами ходили мы по улице Вейнбаума к Енисею, утопая по щиколотку в песке. Так было. Мы, красноярцы, все за то, чтобы проспект Мира был красивым. Если нужна наша посильная помощь, мы готовы», — писал в газету ветеран войны и труда Е. Ярков.

Прожекты Меркулова

Главный художник города (да, тогда тоже была такая должность) Михаил Меркулов рассказывал журналистам, что на проспекте Мира «убраны из пешеходной зоны ограждения, идут работы по реконструкции скверов, реставрируются фасады зданий. Убираются старые, отжившие свое деревья, сделаны новые посадки». Дальше этого дело, очевидно, не пошло.

«Время идёт, а обещанного обсуждения обещанных проектов реконструкции проспекта Мира красноярцы так и не увидели», — писал в конце 1987 года «Красноярский рабочий».

Таким проспект Мира уже никогда не будет...
Источник: www.kraskompas.ru

Что сейчас происходит с многострадальным проспектом, вы знаете сами. Реконструкция (меняли асфальт, тротуары и бордюры, делали ливнёвку и освещение), длившаяся все лето и осень, худо-бедно близится к завершению, но проблем и недоделок на главной улице Красноярска еще много. Недавно мы лично проверили, во что превратили любимый проспект горожан — предлагаем погрустить вместе в нашем фоторепортаже.

Интернет-газета Newslab.ru

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