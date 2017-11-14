Фотоистория: Проспект несбывшихся надежд

Проспект Мира, павший нынче жертвой ремонта, за свою длинную историю не раз переживал попытки благоустройства. Власти строили смелые прожекты, горожане сначала радовались и верили, а потом жаловались и мучились. Newslab.ru вспоминает яркую историю главной улицы Красноярска.

Проспекту Мира немногим меньше 250 лет. Его история, между прочим, началась с катастрофы — в 1773 году большой пожар уничтожил почти весь тогдашний Красноярск. Город решили отстраивать по-новому — с регулярной, сетчатой планировкой. Вдоль Енисея протянули три улицы, центральная из которых сначала получила имя Большой. Но чаще её называли Воскресенской, потому что она начиналась у одноимённого собора, чудом уцелевшего при пожаре. Именно её мы сейчас и называем проспектом Мира.

В XIX веке, когда Красноярск получил статус губернской столицы, улица, первоначально связывавшая Старобазарную и Новобазарную площади (это нынешние Стрелка и площадь Революции), заметно выросла и вытянулась на запад. Вся местная знать, самые богатые купцы строили свои дома и магазины именно здесь.

Даёшь тротуары!

В 1889 году власти наконец решили заняться обликом улицы — повелели обустроить на Воскресенской деревянные тротуары и заборы. Забота об этом была частично переложена на домовладельцев, но исполняли они её, видимо, неаккуратно. Красноярская пресса очень возмущалась:

«Интересно знать, чем руководствуется управа, которая, разрешая возводить новые постройки, в то же время не требует от домовладельцев, чтобы они устраивали тротуары, — писала газета „Енисей“ в 1894 году. — Ведь если кто имеет возможность построить в несколько сот или даже тысяч рублей дом, то, несомненно, он в состоянии затратить два-три десятка рублей и на тротуар».

До начала ХХ века Воскресенская, как и все другие улицы Красноярска, была грунтовой, и это, конечно, губернской столице не подобало. В 1906 году её начали мостить булыжником, но работы шли медленно — до 1914 года, что заставляло горожан немало страдать и возмущаться:

«Улицы города не шоссированы, не мощены, не исключая и Воскресенской улицы, замощение которой началось в 1906–1907 гг., но и до сих пор еще не вполне окончено. Самый же способ мощения крайне непригоден и не удобен ни для езды, ни для ходьбы, для лошадей и экипажей должен быть признан безусловно вредным», — писал «Спутник по городу Красноярску» в 1911 году.

После революции, в 1921 году, Воскресенскую улицу переименовали в Советскую, а в 1937 году — в улицу Сталина. В 1930-е годы на ней развернулось большое строительство. Многие дореволюционные здания снесли, чтобы возвести на их месте дома в стиле советского конструктивизма, существенно изменившие облик центральной улицы города.

Первый в городе светофор

В 1934 году на Советской положили первый асфальт и открыли автобусное движение: пассажиров возили от железнодорожного вокзала до площади Просвещения (сегодня это площадь Мира). На пути было 10 остановок. В 1938 году на улице Сталина появились первые в городе светофоры.

После войны застройка главной улицы города продолжалась. В 1956 году на площади Революции завершилось строительство комплекса зданий во главе с Домом Советов.

В 1961 году улицу Сталина наконец решили переименовать. Вопрос вынесли на общественное обсуждение. Один из горожан предложил назвать проспект Сталина проспектом Ленина, а улицу Ленина — улицей Энгельса. Среди других вариантов нового имени были проспект Коммунизма и проспект имени XXII съезда КПСС.

Последнее слово осталось за Горсоветом: 5 ноября 1961 года он принял решение переименовать проспект Сталина в проспект Мира.

Идея не была новаторской: к тому времени уже несколько городов СССР обзавелись своими проспектами Мира. Первой была Москва — там в 1957 году, когда столица принимала Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, в проспект Мира переименовали 1-ю Мещанскую улицу.

Пешком по Мира?

Во второй половине 80-х городские власти решили сделать проспект Мира пешеходным. Впервые такую идею озвучили еще в 1971 году, когда институт Ленгипрогор разрабатывал новый генплан Красноярска. Реализовать ее решились только в годы перестройки. При этом горожанам, конечно, пообещали превратить проспект Мира в оазис комфортного отдыха. Но этого не случилось.

«Перекрыли движение транспорта на проспекте Мира и думаете, что создали в Красноярске пешеходную улицу? Так и знал, что у нас загубят на корню хорошую идею!» — возмущались читатели «Красноярского рабочего».

«Вы посмотрите, что творится после перекрытия движения по Мира на Ленина и Маркса! Автобусы, троллейбусы, автомобили идут сплошным потоком. Рёв, чад, лязг. Требую немедленно прекратить это безобразие!» — призывал другой читатель.

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Тут же на проспекте Мира вырос уличный рынок, вокруг которого скапливались кучи мусора, привлекавшие птиц и животных. Горожане возмущались «грязными торговыми рядами», портящими облик центра города.

В январе 1987 года городские власти объявили открытый конкурс на лучший проект реконструкции проспекта Мира. Всем жителям края предложили рассказать или нарисовать, каким они хотят видеть главную улицу Красноярска. Обещали, что лучшие предложения «лягут в основу проектных заданий на рабочее проектирование».

Красноярцы завалили организаторов письмами — идеи слали даже школьники. Предлагали устроить на проспекте цветочные поляны, детские площадки, установить скамейки-кресла, создать новые скверы.

«Я с рождения жил на улице Советской. Так назывался раньше проспект Мира. Помню мостовую, выложенную булыжником, приподнятые деревянные тротуары, редкие фонари освещения. Помню, как ребятами ходили мы по улице Вейнбаума к Енисею, утопая по щиколотку в песке. Так было. Мы, красноярцы, все за то, чтобы проспект Мира был красивым. Если нужна наша посильная помощь, мы готовы», — писал в газету ветеран войны и труда Е. Ярков.

Прожекты Меркулова

Главный художник города (да, тогда тоже была такая должность) Михаил Меркулов рассказывал журналистам, что на проспекте Мира «убраны из пешеходной зоны ограждения, идут работы по реконструкции скверов, реставрируются фасады зданий. Убираются старые, отжившие свое деревья, сделаны новые посадки». Дальше этого дело, очевидно, не пошло.

«Время идёт, а обещанного обсуждения обещанных проектов реконструкции проспекта Мира красноярцы так и не увидели», — писал в конце 1987 года «Красноярский рабочий».

Что сейчас происходит с многострадальным проспектом, вы знаете сами. Реконструкция (меняли асфальт, тротуары и бордюры, делали ливнёвку и освещение), длившаяся все лето и осень, худо-бедно близится к завершению, но проблем и недоделок на главной улице Красноярска еще много. Недавно мы лично проверили, во что превратили любимый проспект горожан — предлагаем погрустить вместе в нашем фоторепортаже.

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