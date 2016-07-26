С начала года ЭХЗ продолжает улучшать экономические показатели

АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») продолжает улучшать экономические показатели с начала года. Чистая прибыль ЭХЗ за 9 месяцев 2017 года превысила план на 904 млн рублей.

Выручка от продаж за 9 месяцев 2017 года превысила 9 млрд рублей (план — 8,99 млрд рублей). План выполнен на 100,4 %.

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Как уточнили на предприятии, рост продаж по сравнению с 2016 годом составил 906 млн рублей или 11,2 %. Это достигнуто, в основном, за счет увеличения объема продаж профильной продукции, доля которой составляет — 90 %. Выручка от продаж ядерной (профильной) продукции за три квартала года составила 8,13 млрд рублей (план — 7,97 млрд рублей). План выполнен на 102 %.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года превысила план на 904 млн рублей и составила 2,90 млрд рублей. План выполнен на 145 %. Для сравнения — в 2016 году за указанный период чистая прибыль составляла 1,75 млрд рублей.

Рекламаций на продукцию и качество услуг не было зафиксировано. Кроме того, за текущий год на предприятии не произошло аварий и несчастных случаев.