Мужчина сообщил «арендатору» данные банковской карты и остался без денег

57-летний житель Железногорска стал жертвой мошенника и лишился 45 тысяч рублей. В настоящее время злоумышленника разыскивают полицейские.

Как выяснилось, потерпевший разместил на одном из бесплатных интернет-сервисов объявление о сдаче квартиры в аренду. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и заверил, что хочет арендовать жилье. Злоумышленник попросил назвать ему номер банковской карты арендодателя, чтобы внести предоплату. «Потерпевший сообщил незнакомцу все данные своей пластиковой карты, а затем обнаружил, что со счета списали деньги», — рассказали в пресс-службе полиции Красноярского края.

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По данному факту уже возбудили уголовное дело, мошеннику грозит до 5 лет колонии.

Полицейские в очередной раз призывают жителей края не сообщать незнакомцам информацию о своих счетах, пластиковых картах и документах, а также проводить любые сделки с наличностью непосредственно при получении товара или услуги, убедившись в их наличии и качестве.

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